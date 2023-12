Echt wel extra uitkijken naar deze afspraken dankzij Van Aert en Van der Poel: "Keuze voor 100% bij Wout en Mathieu"

Naar enkele wielerafspraken is het zo hard uitkijken dat u ze best omcirkelt. Van Aert en Van der Poel hebben daar één en ander mee te maken.

Wanneer Wout van Aert en Mathieu van der Poel opnieuw hun uitstappen naar het veldritwereldje maken, belooft het nog meer smullen te worden dan voordien. Sporteventbedrijf Golazo pronkt met het feit dat deze twee wereldtoppers elk in vijf crossen zullen opdagen die het organiseert.

Niet mis aangezien beiden toch een beperkt programma afwerken. "Bij Golazo zijn we heel tevreden dat zowel Wout (Essen, 9.12) als Mathieu (Mol, 22.12) hun cyclocross-seizoen starten op een Golazo-evenement. De keuze van de cyclocrossen ligt voor 100% bij Wout en Mathieu", verklaart Christophe Impens aan Wielerkrant.

EERSTE CONFRONTATIE VAN AERT-VAN DER POEL

"Dus gaan wij ervan uit dat dit cyclocrossen zijn die ze graag rijden. Wij kijken enorm uit naar Mol, want dit is de eerste confrontatie tussen Wout, Mathieu en de full-time cyclocrossers." Dat is lang niet de enige veldrit waar het naar uitkijken is.

Bijvoorbeeld nog zo'n afspraak met een tikkeltje extra glans, zal de eerste van het volgende kalenderjaar zijn. "Ook 1 januari in Baal wordt een nieuwsjaarsdag om naar uit te kijken. We verwachten een grote opkomst op Balenberg, thuisbasis van het Sven Nys Cycling Centrum."

THIBAU NYS GEMOTIVEERD VOOR BAAL

De gevestigde waarden tegen het opkomende talent, dat wordt het daar zowat. "Wout en Mathieu zullen er een hypergemotiveerde Thibau Nys tegenkomen."