Fusiesaga tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma creëerde zorgen op hoogste niveau, vooral over rol Evenepoel

Op het moment van de fusiesaga tussen Soudal Quick-Step en Jumbo-Visma was het voor Evenepoel ook bang afwachten hoe het zou aflopen. En ongerustheid was er ook op het hoogste niveau van de wielerwereld: bij de ASO.

Daar zwaait Christian Prudhomme de plak als Tour de France-directeur en hij komt bij AS terug op de fusieplannen. "Wat me wel een beetje zorgen baarde, waren de geruchten dat Jumbo en Soudal zouden fuseren, met Jonas Vingegaard en Remco Evenepoel in dezelfde ploeg."

Twee zulke grote namen die aan mekaars zijde gingen rijden: dat zag hij toch liever niet. De uitkomst die er nu is, met ook nog eens de transfer van Primoz Roglic, is er één om van te dromen. "Er zullen nu vier kampioenen in vier verschillende teams zitten, wat kan zorgen voor een heel goede Tour de France."

© photonews

En wie weet kan het in de toekomst nog mooier worden dan een strijd tussen enkel die vier, als jonge talenten snel doorontwikkelen. "Als er talenten zijn zoals Juan Ayuso, Carlos Rodriguez... Ik hoop dat deze renners snel naast Evenepoel, Vingegaard, Pogacar en Roglic gaan staan."