Het pensioen van Peter Sagan als wegrenner laat zich meteen merken in het profpeloton

Wat gaan we de wegrenner Peter Sagan missen. Zelf hoort hij het woord 'pensioen' niet zo graag, omdat hij nog verder koerst op de mountainbike. Als wegrenner is het echter definitief gedaan voor hem.

En dat gaat niet onopgemerkt voorbij in de wielerwereld. Uiteraard zullen zijn uitstraling en capaciteiten sowieso gemist worden in het peloton. Zijn afscheid betekent echter ook meteen een verandering van fietskeuze voor zijn laatste ploeg, TotalEnergies.

Specialized was verbonden aan Sagan en volgde hem doorheen zijn carrière, bij welke ploeg hij ook reed. Voor de Amerikaanse fietsconstructeur is het commercieel belangrijk om partnerships aan te gaan met de bekende namen en het zou ook een deel van de financiën op zich genomen hebben om Sagan bij TotalEnergies te krijgen.

SAGAN WEG EN SPECIALIZED WEG

Na zijn vertrek bij BORA-hansgrohe leverde het dus fietsen voor de Franse formatie, maar dat is afgelopen nu Sagan niet langer op de weg koerst. Bij TotalEnergies gaan ze in 2024 beroep doen op fietsen van ENVE, een fietsfabrikant die zijn debuut zal maken in het profpeloton.