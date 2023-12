Mathieu van der Poel geeft dé reden waarom hij nog altijd blijft crossen

Mathieu van der Poel heeft nog eens van zich laten horen. De Nederlander duikt over zo'n twee weken het opnieuw het veld in.

Mathieu van der Poel is al enige tijd in Spanje aan het trainen om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Eerst in het veld, daarna op de weg. Op 22 december in Mol is het voor de eerste keer zover.

Veel in het veld trainen heeft Van der Poel nog niet kunnen doen. Hij keerde vorige week terug naar België en trainde toen één keer in het veld. Vandaag trainde de Nederlander ook eens in het Spaanse zand.

Recordjacht

Maar echt doelen heeft Van der Poel dit seizoen niet, tenzij één dan. Hij wil opnieuw wereldkampioen worden, voor de zesde keer al. Zonder Van Aert en Pidcock aan de start lijkt hij opnieuw de topfavoriet.

En dat is ook een van de redenen om te blijven crossen. Van der Poel wil graag het record van zeven wereldtitels van Eric De Vlaeminck aanvallen.

"Het is een van de redenen waarom ik blijf crossen. Voor de rest heb ik niet veel doelen in het veld. Dat record is een grote uitdaging, maar gewoon wereldkampioen worden ook", zegt Van der Poel bij Sporza.