Mettepenningen klaar en duidelijk over kansen Iserbyt tegen Van Aert en Van der Poel

Komende zaterdag komt Wout van Aert terug in het veld, over twee weken is hij helemaal terug. En dan staat ook Mathieu van der Poel voor het eerst aan de start.

Pauwels Sauzen-Bingoal is een van de dominante ploegen in het veldrijden, met als zeven overwinningen dit seizoen. Iserbyt won al zes keer en staat goed in de drie klassementen, Vanthourenhout werd Europees kampioen. Maar straks komen Wout van Aert, Tom Pidcock en Mathieu van der Poel opnieuw meedoen. Ploegmanager Jurgen Mettepenningen maakt zich weinig illusies over de winstkansen van zijn kopmannen. "We hebben drie à vier jaar gehoopt dat de dag zou komen dat we hen zouden kunnen kloppen, maar nu bekijken we het heel realistisch", zegt Mettepenningen bij WielerFlits. Volgens Mettepenningen zijn Van Aert en Van der Poel gewoon de besten. "Ze zijn echte fenomenen, waar we ons niet meer aan moeten spiegelen. Eli heeft dat intussen ook goed begrepen." Superprestige en Wereldbeker Maar Iserbyt blijft natuurlijk wel ambitieus. Zo willen ze bij Pauwels Sauzen-Bingoal de eindzege in de Wereldbeker en Superprestige al veilig stellen voor het WK op 4 februari in Tabor. "Hij kan dus vol voor die derde plaats blijven gaan, na de Grote Twee", stelt Mettepenningen nog. En zo laat hij Tom Pidcock, een van de grote rivalen van Iserbyt bij de beloften, even achterwege.