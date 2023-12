Nederlandse veldrijder twijfelt aan zijn toekomst: "Niet zeker of ik nog lang doorga"

De Nederlander Jens Dekker (24) is dit seizoen aan een comeback bezig in het veld. Maar of hij er nog lang mee zal doorgaan, weet hij niet zeker.

Jens Dekker was bij de junioren een van de beste renners, in 2016 pakte hij de wereldtitel in het veld. Maar door ademhalingsproblemen lukte het nooit echt om door te breken bij de beloften.

Dekker stopte na het seizoen 2019-2020 met veldrijden, maar dit seizoen is hij bezig aan een comeback. In de Wereldbeker van Maasmechelen, op 29 oktober, brak Dekker zijn sleutelbeen, maar maakte in Boom al zijn comeback.

Ambities

Dekker heeft ook een duidelijke reden waarom hij een comeback maakte. "Anders was dat een vraag geweest waarmee ik waarschijnlijk mijn hele leven was blijven zitten", zegt hij bij WielerFlits.

Maar hoelang Dekker nog zal doorgaan met zijn comeback of profcarrière, weet hij nog niet. "Zelfs al haal ik een enorm niveau, ben ik niet zeker dat ik hier heel lang mee zal doorgaan", stelt Dekker nog.

Doelen stelt Dekker zich niet echt dit seizoen, zoals het NK of het WK, hij wil gewoon aansluiten bij het tweede groepje, dat niet voor de zege strijd. Voor een plaats in de WK-selectie, moet hij eerst in de top 16 eindigen.