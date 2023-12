Niels Albert haalt onwaarschijnlijk verhaal uit de oude doos: "Was echt in alle staten"

Niels Albert kende een korte maar rijkgevulde carrière bij de profs als veldrijder. Ook hij maakte natuurlijk het een en ander mee.

Albert neemt ons mee naar het seizoen 2011-2012 en het Tsjechische Pilsen, waar hij als Belgisch kampioen aan de start stond. Maar bij de start liep het al serieus mis voor Albert.

"De start was toen nog niet met lichten en een Nederlandse délégué, haar naam kent Albert niet meer precies, en ze gaat aan de kant om de start te geven. En de cameraman volgde natuurlijk", zegt Albert bij LAMBERT & ALBERT.

"Ze geeft het startsignaal, maar die camera staat gewoon nog voor mijn neus. Ik kon gewoon niet weg. De koers vertrekt en ik vertrek uiteindelijk ook mee. Maar ik dacht wel: ze gaan ons toch opnieuw laten starten?"

"Want ik kon dan wel vertrekken, maar de weg was gewoon niet vrij toen ze floot. Toen was ik echt in alle staten", stelde Albert. "Maar volgens mij heeft zij nooit nog een cross gedaan", gaf Albert nog mee.

Uitgescholden op de luchthaven

"Die koers is niet stilgelegd, dus zij waren in fout. En na de cross zaten we ook op hetzelfde vliegtuig. Op de luchthaven heb ik ze uitgemaakt voor onbekwame délégué."

Uiteindelijk werd Albert nog achtste in Plzen, op 55 seconden van winnaar Sven Nys. In het eindklassement van de Wereldbeker werd Albert dat jaar tiende.