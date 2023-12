Niels Albert legt precies uit waarom Wout van Aert voor een absoluut sleuteljaar staat: "Het is stilaan het moment"

Niels Albert snapt de redenering van Wout van Aert maar al te goed. Ook omdat een sleuteljaar nu echt wel voor de deur lijkt te staan voor Van Aert. Dan is het logisch dat de cross voor hem wat meer bijzaak wordt.

Tot die laatste conclusie zijn ze ook gekomen in LAMBERT & ALBERT, de podcast van PlaySports. "Ik denk dat hij gewoon komt crossen omdat hij het graag doet", zegt Niels Albert over Van Aert. "Ik denk dat dat zijn grootste drijfveer is. Je ziet gewoon dat de weg een heel belangrijk doel is dit jaar."

© photonews

Als Wout van Aert één van zijn ultieme doelstellingen wil bereiken, hoeft hij er op zijn 29ste niet mee te wachten. "Hij wordt ook altijd - met alle respect - ouder en ouder. De kansen om de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix te winnen worden niet groter. Die worden alleen maar kleiner, met de jonge garde die erbij komt."

De tijd om te oogsten bij één van die grote afspraken is dus gekomen. "Het is stilaan het moment voor hem, vind ik persoonlijk, om toch te proberen om de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix op zijn palmares te schrijven."