Nieuwe trainer Wout van Aert maakt voor eens en altijd duidelijk hoe ze de cross zien en wat nu juist verwachtingen zijn

Wout van Aert aan de start, dat betekent altijd huizenhoge verwachtingen. Of niet? Zijn nieuwe trainer schept hier klaarheid over en ook hoe ze de cross nu juist zien.

Gezien de manier waarop zijn programma opgesteld is, lijkt het wel duidelijk dat de focus op de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix ligt en niet zozeer op het veldrijden. Dat bevestigt Mathieu Heijboer, de opvolger van Marc Lamberts als coach van Van Aert, in een gesprek met Het Nieuwsblad.

Heijboer verklaart dat alles in functie van het voorjaar staat en dat de cross deze winter veel meer een middel is dan een doel. Voorbije winter was dat anders, met nog een piek richting het WK veldrijden. Er staat vandaag nog een crosstraining op het programma om het materiaal te testen, vooraleer de veldrit in Essen eraan komt.

© photonews

Aangezien het niet langer een doel op zich is, verwacht Heijboer dat het niveau van Van Aert in het veld lager zal liggen dan vorig seizoen. Al zal Van Aert natuurlijk niet van start gaan om pakweg vijftiende te worden. Van Aert kan nog winnen in de cross, maar of dat ook gebeurt is minder belangrijk. Fris zijn voor de stages, dat is van belang.