Paul Herygers heeft gouden raad voor Thibau Nys: "Laat al de rest vallen"

Thibau Nys zal de komende twee weken niet aan de start verschijnen van een cross. Paul Herygers ziet nog één belangrijk doel dit seizoen voor de jonge Nys.

Met een foto van lege batterijen op zijn sociale media maakte Thibau Nys na de Wereldbeker in Flamanville duidelijk dat hij helemaal leeg was. De komende twee weken zullen we Nys dus niet aan de start zien.

Er was al een stage met wegploeg Lidl-Trek gepland waardoor Nys de crossen in Essen (09/12), Val di Sole (10/12) en Herentals (16/12) zou laten vallen. Mogelijk schrapt Nys ook de cross in Namen (17/12).

Zijn eerstvolgende cross wordt zo mogelijk de Exact Cross in Mol op 22 december. Daar staan Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Tom Pidcock voor het eerst samen aan de start.

BK in Meulebeke

De klassementen waren sowieso al geen doel voor Nys en Van Aert en Van der Poel iets in de weg leggen lijkt ook nog veel te vroeg. Daarom vindt Paul Herygers dat Nys moet focussen op het Belgisch kampioenschap in Meulebeke op 14 januari.

"Al de rest moet hij laten vallen", stelt Herygers bij LAMBERT & ALBERT. "Als Wout van Aert dan niet meedoet, heeft hij evenveel kans als de rest. Hij moet alleen zijn goede benen terugvinden."