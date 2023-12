Ploegmaat van Thibau Nys op weg naar toptransfer: "Er is contact"

De renners van Baloise Trek Lions scheren dit seizoen hoge toppen. Onder meer Pim Ronhaar (22) heeft dit seizoen grote stappen gezet.

Net als zijn ploegmaat Thibau Nys zette de Nederlander Pim Ronhaar dit jaar definitief de stap naar de elites in het veldrijden. En daar doet Ronhaar het de laatste weken steeds beter, met twee zeges in de Wereldbeker.

En de Nederlander denkt ook dat hij nog veel progressie kan maken, want bij de jeugd trainde Ronhaar nooit veel. Sinds anderhalf jaar traint hij ook met Paul Van Den Bosch, die ook de coach is van Thibau Nys.

Lidl-Trek

"Ik merk dat ik stappen aan het zetten ben. Ik voel me goed, ik zit lekker in mijn vel, ik voel me sterk", zegt Ronhaar bij HLN. Bij NOS bevestigde Ronhaar al dat hij een stageplaats krijgt bij WorldTour-ploeg Lidl-Trek.

Maar toch is het nog niet helemaal rond, stelt Ronhaar. "Er is contact met Lidl-Trek. We gaan verder bekijken wat dat kan worden", stelt Ronhaar nog. Helemaal rond is het dus nog niet, maar het lijkt er wel in orde te komen.