Prachtige woorden en ultiem eerbetoon gericht aan Peter Sagan voor aankondiging trouwe metgezel

De prachtige woorden die zijn richting uitkomen zijn meer dan verdiend voor Peter Sagan. Een trouwe metgezel van hem heeft eenzelfde besluit genomen als de Slovaak.

Maciej Bodnar heeft zijn fiets aan de haak gehangen. De 38-jarige Pool reed liefst veertien jaar aan de zijde van Peter Sagan, of het nu bij Liquigas, Tinkoff, BORA-hansgrohe of TotalEnergies was. Sagan hield er van om eenzelfde clubje van mensen rondom hem overal mee te nemen en Bodnar maakte daar deel van uit.

Net zoals Sagan gestopt is met wegwielrennen, is het nu ook voor Bodnar voorbij. Op zijn Instagrampagina plaatste Bodnar weken geleden al een compilatie met beelden van hun tweeën. "Ik heb mijn volledige profcarrière gespendeerd aan de zijde van deze geweldige kerel", is hij vol lof over Sagan.

"Het waren 14 jaar met ups en downs, maar wat hadden we plezier, het was een onvergetelijke ervaring! Ik heb van geen enkel moment spijt, we hebben er echt van genoten!" Nu heeft Bodnar op diezelfde pagina zijn afscheid aangekondigd. "Mijn droom werd een groot avontuur en een groot plezier. Toch is het tijd om 'ciao' te zeggen."