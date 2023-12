Wout van Aert en Remco Evenepoel weten waar ze aan toe zijn in eerste koers

De Ronde van de Algarve, die van 14 tot 18 februari 2024 wordt gereden, is aan zijn 50ste editie toe. De Portugese rittenkoers mag hopen op de komst van Evenepoel, Van Aert, Pogacar en Pidcock. Al is nog niets officieel.

Voor hun jubilieumeditie kiest de Ronde van de Algarve voor een klassiek recept. De eerste etappe is er een voor sprinters, van Portimao naar Lagos. De tweede rit is voor punchers, met aankomst in bedevaartsoord Foia.

De Deen Magnus Cort hield daar Ilan Van Wilder van zijn eerste profzege. Remco Evenepoel heeft er na zijn zege in 2020 in Foia, Evenepoel pakte toen ook de eindzege, net als in 2022.

Rit drie is weer voor de sprinters van Vila Real de Santo Antonio naar Tavira. In de vierde en de vijfde rit zal de beslissing over het eindklassement vallen.

Op de voorlaatste dag staat een individuele tijdrit in Albufeira van 22 kilometer op het programma. De slotrit eindigt met de slotklim naar de Alto de Malhao, een bijna drie kilometer lange helling waar het peloton twee keer overheen wordt gejaagd.

The 50th edition of the Volta ao Algarve, on the road from 14 to 18 February 2024, will start in Portimão and the winners will be crowned at the top of Malhão, Loulé. There’s a completely new time trial in Albufeira on the way.

All details: https://t.co/LqIplP00rS#VAlgarve2024 pic.twitter.com/hQkX4l6KI9