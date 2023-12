📷 Mooi of niet? Matej Mohoric krijgt opvallende regenboogtrui

Matej Mohoric werd begin oktober de tweede wereldkampioen gravel. De Sloveen heeft nu ook een regenboogtrui gekregen van zijn ploeg.

In het Italiaanse Veneto rekende Matej Mohoric in het slot af met Florian Vermeersch en werd zo de tweede wereldkampioen gravel. Hij volgde daarmee Gianni Vermeersch op, die in 2022 de eerste regenboogtrui pakte.

Mohoric pakte zowel bij de junioren als bij de beloften al de regenboogtrui op de weg, maar kon die trui toen nooit dragen omdat hij daarna telkens een categorie hoger ging rijden. Dit keer wil hij zijn trui wel tonen.

De Sloveen zal in 2024 voornamelijk focussen op de weg. "Maar als we wat gravelwedstrijden toe kunnen voegen die niet in de weg staan van andere doelen, ga ik me er zeker op focussen", zei hij bij Rouleur.

En Mohoric kreeg van team Bahrain Victorious ook een regenboogtrui met alle sponsors op. Opvallend is wel dat er ook onder de vijf strepen nog een sponsor staat én de zijkant zwart is. Bij Mathieu van der Poel is de regenboogtrui helemaal wit.