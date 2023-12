Belgisch toptalent wordt prof bij Soudal Quick-Step: "Kan niet wachten"

William Junior Lecerf (21) wordt vanaf volgend jaar profrenner bij Soudal Quick-Step. Het Belgische talent

William Junior Lecerf kon dit seizoen enkele mooie prestaties leveren. Hij werd derde in de Ronde van Rwanda, achtste in de Giro Next Gen, vierde in de Tour Alsace en vijfde in de Ronde van de Toekomst.

Lecerf won ook de Ronde van Lombardije voor beloften en won de Memorial Igor Decraene, een tijdrit. De jonge Belg heeft dus veel kwaliteiten om mee te doen in rittenkoersen en later grote rondes.

"Voor mij was het ongelooflijk om vorig seizoen een aantal keer deel uit te maken van het team en om het team al die wedstrijden te zien winnen", zegt hij op de website van Soudal Quick-Step.

"Ik heb veel geleerd van het rijden met de profs vorig seizoen en ik denk dat dat me geholpen heeft toen ik mijn grootste overwinning tot nu toe behaalde: de Giro di Lombardia na een geweldige dag koers."

Prof in 2024

"Ik kan niet wachten om over een paar weken prof te worden bij Soudal Quick-Step. Ik ken al een aantal renners en de staf van de wedstrijden die ik heb gereden en ik heb het gevoel dat ik hier nog veel kan verbeteren."

"Ik zal proberen om vooruitgang te boeken en de ploeg te helpen wanneer ze me nodig hebben. Het is bijzonder om deel uit te maken van Soudal Quick-Step, een ploeg met zo'n rijke historie, en ik hoop de komende jaren bij te dragen aan het geweldige palmares van de ploeg."