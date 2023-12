Belgische tegenstanders klaar en duidelijk over Wout van Aert in Essen

De cross in Essen staat vooral in het teken van de comeback van Wout van Aert in het veld. De tegenstand maakt zich dan ook weinig illusies.

Heel wat crossers zijn deze week op stage naar Spanje vertrokken of rijden dit weekend enkel de Wereldbeker in Val di Sole. De cross in Essen was dan ook een uitgelezen kans geweest voor enkele Belgen om te winnen. Onder meer Jens Adams, Lander Loockx, Tom Meeusen, Thijs Aerts, Vincent Baestaens of Daan Soete mogen hopen op een podiumplaats. Want voor de zege zal Wout van Aert wellicht buiten categorie zijn. Moeilijk te kloppen Zelf gaf Van Aert aan dat hij nog niet top zal zijn, met het oog op het voorjaar. Maar toch gelooft zijn trainingsmaatje Daan Soete dat Van Aert goed genoeg zal zijn om toch te winnen in Essen. "Met dit deelnemersveld zal hij wel goed genoeg zijn om te kunnen winnen, en ook dat zal hij wel weten", zegt hij bij Sporza. "Hij zal deze cross ongetwijfeld gebruiken om te weten waaraan hij nog moet sleutelen de komende weken. Zijn aanwezigheid geeft de cross alvast wel een mooie boost." Ook Jens Adams beseft dat Van Aert kloppen moeilijk wordt. "Ik heb hem in een ver verleden al eens geklopt, maar ik vrees dat dat nu toch moeilijk zal zijn. Hij zal wel in orde zijn."