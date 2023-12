Beperkte tegenstand voor Wout van Aert in Essen, maar met ex-wereldkampioen aan de start

Wout van Aert maakt zaterdag zijn rentree in het veld. In Essen krijgt hij wel niet de grootste namen als tegenstanders.

Heel wat renners zijn deze week op stage naar Spanje vertrokken en zullen die ook niet onderbreken voor de Exact Cross in Essen. En dan is er zondag ook nog eens de Wereldbeker in Val di Sole.

De combinatie met Essen is dan ook zo goed als onmogelijk. Onder meer Iserbyt, Vanthourenhout, Nieuwenhuis, Sweeck en Mason rijden enkel zondag in de Italiaanse sneeuw.

Van Aert krijgt vooral concurrentie van enkele Belgen. Onder meer Jens Adams, Vincent Baestaens, Thijs Aerts, Lander Loockx, Daan Soete, Victor Van De Putte en Tom Meeusen staan wel aan de start in Essen.

Volgens de organisatie zal ook drievoudig wereldkampioen Zdenek Stybar aan de start staan in Essen. Voor de Tsjech zou het zijn eerste cross van het seizoen worden in zijn laatste winter als crosser.

Van Alphen tegen de Belgen

Ook bij de vrouwen staat geen enkele topper aan de start. Fem van Empel en Lucinda Brand rijden geen enkele cross dit weekend, terwijl Pieterse en Alvarado enkel in Val di Sole rijden.

Het is vooral uitkijken naar de Nederlandse Aniek van Alphen, die vorig jaar de beste was in Essen. Zij neemt het op tegen Belgen Alicia Frank, Marion Norbert-Riberolle en Laura Verdonschot. Ook de Britse Anna Kay is een van de 40 rensters aan de start.