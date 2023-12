Eli Iserbyt blijft iedere week fris en presteren: dit is zijn grote geheim

Eli Iserbyt focust vooral op de klassementen in de cross. Maar dat kost hem soms ook wel eens een overwinning door bewust krachten te sparen.

Eli Iserbyt won dit seizoen al zes keer en stond in veertien van zijn zestien crossen dit seizoen op het podium. Hij staat zo aan de leiding in de Superprestige en de Wereldbeker en tweede in de X2O Trofee.

Maar wat is zijn geheim om elke week top te zijn in al die wedstrijden? "Zijn professionaliteit tijdens de weekdagen. Qua training, qua voeding, qua verzorging: alles doet hij op het hoogste niveau", zegt Jurgen Mettepenningen bij Wielerflits.

Klassement boven dagzege

Maar Iserbyt bouwt ook tijdens de cross al rust in. In Boom stelde hij zich tevreden met de derde plaats toen duidelijk werd dat Nieuwenhuis en Mason te sterk waren. Ook dat is nodig om elke week top te zijn.

"Als je elke cross helemaal tot het gaatje gaat, dan zal het vat veel sneller leeglopen. Het is een bewuste keuze om af en toe een beetje rust in te bouwen tijdens de cross zelf."

Dat kost Iserbyt dan soms eens een overwinning, maar uiteindelijk deed hij in Boom nog altijd een goede zaak voor het klassement van de Superprestige. En dat is het belangrijkste.