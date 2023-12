INEOS Grenadiers grijpt drastisch in voor 2024 met heel wat veranderingen

INEOS Grenadiers schudt stevig met zijn staf. Er is een nieuwe CEO aangesteld en het Britse team heeft ook een nieuwe ploegleider voor 2024 gevonden.

INEOS Grenadiers is al enkele jaren op zoek naar zijn beste zelf. Het Britse team was jarenlang dominant in de grote rondes, maar werd ingehaald door UAE Team Emirates en Jumbo-Visma.

Egan Bernal was in 2021 de laatste renner die voor het Britse team een grote ronde kon winnen met de Vuelta, in 2022 en 2023. Carapaz en Thomas zorgden wel nog voor vier podiumplaatsen.

Maar toch slaat INEOS Grenadiers nu een andere weg in. Teambaas Rod Ellingworth en ploegleiders Matteo Tosatto (Tudor) en Roger Hammond verlaten na dit jaar de ploeg.

Nieuwe CEO en ploegleider

De Brit John Allert, die al bij de ploeg was, wordt de nieuwe CEO van de ploeg en zal rapporteren aan Sir Dave Brailsford, die dus ook nog altijd deels aan boord blijft bij de ploeg.

Ploegleider Steve Cummings krijgt dan weer promotie en wordt vanaf 2024 Director of Racing. Hij wordt als ploegleider vervangen door de Spanjaard Imanol Erviti (40), die zijn fiets dit jaar aan de haak hing.

Erviti brengt tonnen ervaring mee naar het Britse team. In totaal kwam hij aan de start in 56 Monumenten, waarvan hij er 42 uitreed. De Spanjaard startte ook in 29 grote rondes, waarvan hij er 27 uitreed.