Mathieu van der Poel heeft lovende woorden klaar voor Eli Iserbyt: "Mag gezegd worden"

Mathieu van der Poel keert over zo'n twee weken terug naar de het veldrijden. De Nederlander volgt ook het huidige seizoen wat op de voet.

In Mol, op vrijdag 22 december, mogen we Mathieu van der Poel voor het eerst weer aan de start van een veldrit verwachten. Dan staat er ook een eerste confrontatie met Wout van Aert en Tom Pidcock op het programma.



Ondertussen is het veldritseizoen wel al even bezig. Eli Iserbyt moest tot zijn vierde cross wachten om een eerste keer te winnen, maar ondertussen zit hij wel al aan zes overwinningen. En hij staat goed in alle klassementen.



Mathieu van der Poel vertoefde de afgelopen weken in Spanje, maar volgde het veldrijden wel een beetje. "Meestal waren het fragmenten, maar ik heb het wel gevolgd", zei hij bij Sporza.



En de wereldkampioen is onder de indruk van wat hij al zag. "Wat hij doet, is mooi. Hij rijdt alles en klaagt niet echt. Dat mag vermeld worden. Het is al een mooi seizoen geweest met veel verschillende winnaars."