Mathieu van der Poel reageert op de kritiek van UCI-voorzitter David Lappartient

De kalender in het veldrijden is de voorbije weken al meermaals onderwerp voor discussie geweest. Nu mengt ook wereldkampioen Mathieu van der Poel zich.

Het begon allemaal met het dreigement van UCI-voorzitter David Lappartient. Hij wilde renners die bewust een cross van de Wereldbeker oversloegen, uitsluiten voor een volgende manche én misschien ook het WK.

De laatste weken werd dan duidelijk dat van de Grote Drie enkel Mathieu van der Poel het WK veldrijden zal rijden. Wout van Aert en Tom Pidcock passen voor Tabor. Er werd geopperd om het WK te vervroegen om ze wel aan de start te krijgen.

Maar dat vindt Van der Poel geen goed idee. "Cross is een aparte discipline. Wij moeten ons aanpassen aan de kalender als we willen crossen, niet omgekeerd", zegt hij bij Sporza.

WK veldrijden

Over het dreigement van Lappartient is de Nederlander ook duidelijk. Iedereen mag voor hem op het WK veldrijden starten, ook als je op een seizoen nul crossen zou rijden. "Dat is je goed recht."

"Ik snap dat het voor hen niet zo leuk is, maar ze hebben het zelf een beetje in de hand gewerkt", verwijst Van der Poel naar de UCI. "Ik maak me er zelf niet echt druk in."