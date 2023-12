Michael Vanthourenhout geeft verontrustende update over schouderblessure

Michael Vanthourenhout blijft op de sukkel. De Europese kampioen heeft nog veel last van zijn schouderblessure die hij opliep in Kortrijk.

Na een mindere start van het seizoen door ziekte, pakte Michael Vanthourenhout in Pontchâteau toch de Europese titel. De trein leek vertrokken, maar daarna werd hij opnieuw geteisterd door een blessure.

In Kortrijk, op 25 november kwam Vanthourenhout eindelijk weer aan de oppervlakte en leek hij ook op weg naar de zege. Maar in de laatste ronde viel Vanthourenhout en hij blesseerde zich daarbij aan de schouder.

De Europese kampioen liep een gedeeltelijke ontwrichting van het schoudergewricht rond zijn rechtersleutelbeen op, maar kan wel verder crossen. Al loopt dat niet van een leien dakje of zonder pijn.

"Ik heb nog veel pijn aan mijn schouder tijdens het crossen", zegt hij bij WielerFlits. "Trekken aan het stuur is heel moeilijk." Daardoor is zijn start nu altijd slecht en ook springen over de balken lukt niet.

"Het zal wel nog enkele weken duren, denk ik. In deze fase van het seizoen kan je ook niet meer rusten." Vanthourenhout hoopt over zo'n twee weken weer op volle sterkte te kunnen crossen.