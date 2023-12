Nog altijd geen ploeg gevonden: Belgische renner slachtoffer van ophouden van zijn team

Gijs Van Hoecke (32) maakte dit jaar de overstap van AG2R-Citroën naar Human Powered Health. Maar die ploeg houdt eind dit jaar op met bestaan.

Vorig jaar viel het project van B&B Hotels in het water, dit jaar houdt de Amerikaanse ploeg Human Powered Health het voor bekeken. En dat zorgt ervoor dat heel wat renners nog op zoek zijn naar een ploeg.

Zo ook Gijs Van Hoecke. Hij had nog een contract voor volgend jaar, maar kan dat dus niet uitdoen. Een nieuwe ploeg heeft hij nog niet gevonden, ook al is zijn manager op dit moment aan het praten met enkele ploegen.

Lead-out voor Sasha Weemaes

"Extra jammer is dat de ploeg nog volop in ontwikkeling was. Veel werk lijkt nu voor niets geweest", zegt Van Hoecke bij Wielerflits. Bij Human Powered Health was Van Hoecke lead-out voor sprinter Sasha Weemaes.

Hij tekende ondertussen al bij Bingoal WB, maar met hem meegaan was geen optie. "Zoiets kunnen alleen Wout van Aert of Mathieu van der Poel zich veroorloven. Ploegen hebben daar ook niet altijd het budget voor."

Van Hoecke traint ondertussen voor het nieuwe seizoen, met nog altijd zeer veel motivatie. Met de hoop om binnenkort ergens te kunnen tekenen en een normaal seizoen te beleven in 2024.