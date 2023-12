Patrick Lefevere ziet zijn toekomst somber in: "Er zijn maar twee opties"

Patrick Lefevere is intussen al 68, in januari wordt hij 69. En hij begint de leeftijd stilaan de voelen.

Patrick Lefevere stelde met Jurgen Foré een nieuwe COO aan, een nieuwe rechterhand. En zo denkt Lefevere ook aan zijn opvolging, want hij wordt in januari toch al 69. En die leeftijd weegt dus.

"Ik moet meer slapen en meer aan mijn gezondheid denken. Ik soigneer me zo goed als ik kan, maar vrees dat ik de factuur voor mijn liederlijk leven gepresenteerd krijg", zegt hij bij De Tijd.

Over zo'n 10 jaar is Lefevere bijna 80 en die toekomst ziet hij niet echt rooskleurig. "Er zijn helaas maar twee opties: op het kerkhof of in een rusthuis. Ik denk dat ik tegen dan niet meer in staat zal zijn alleen te leven."

De vrouw van Lefevere is elf jaar jonger, hij wil haar en zijn kinderen niet met de zorg belasten. Maar naar de koers zal hij nog altijd kijken. Uitgesteld wel, om