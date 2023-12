Ploeg van Iserbyt en Vanthourenhout stelt belangrijke voorwaarde voor stap hogerop op de weg

In tegenstelling tot heel wat andere ploegen, focust Pauwels Sauzen-Bingoal hoofdzakelijk op het veldrijden. En de resultaten zijn het bewijs dat die aanpak werkt.

Eli Iserbyt won al zes keer dit seizoen en staat zowel in de Superprestige als de Wereldbeker aan de leiding, in de X2O Trofee is hij tweede. Michael Vanthourenhout kende pech met ziekte, maar werd wel Europees kampioen.

In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Grote Drie of Thibau Nys, rijdt de ploeg slechts een beperkt programma op de weg. "Onze corebusiness is de cross, dat is het enige wat voor ons telt", zegt manager Jurgen Mettepenningen bij WielerFlits.

Als er een uitgebreid programma op de weg gereden wordt, dan moet je nadien ook rust inbouwen, wat niet de bedoeling kan zijn voor Iserbyt of Vanthourenhout. De weg blijft dan ook puur voorbereiding.

Ridley

Toch zou de ploeg onder één voorwaarde nadenken over een stap hogerop op de weg. "Mocht er een WorldTeam zijn dat op fietsen van Ridley rijdt, dan kunnen we in de toekomst misschien praten."

Want het team van Mettepenningen is bijzonder tevreden van de Belgische fietsen. Tot eind dit jaar rijdt Lotto Dstny met die fietsen, vanaf 2024 rijden zij met Orbéa. Geen enkel ander team rijdt met Ridley.