Ploeg van Tadej Pogacar pakt uit met nieuw team: twee Belgische talenten tekenen

UAE Team Emirates start vanaf 2024 ook met een eigen continentale opleidingsploeg. Twee Belgen zullen voor het nieuwe team rijden.

Met 'UAE Team Emirates Gen Z' wil UAE Team Emirates, het team van Tadej Pogacar en Tim Wellens, zich beter wapenen voor de toekomst en jonge talenten al vroeger aan zich binden voor ze de stap zetten naar de WorldTour.

Het team zal voor wedstrijden in de beloftencategorie rijden en zal zo'n elf renners tellen. Daarbij dus twee Belgen met Duarte Marivoet-Scholiers (Team Auto Eder) en Gibbe Staes (Acrog-Tormans / Balen BC).

Marivoet-Scholiers werd al enige tijd aan de nieuwe opleidingsploeg van UAE gelinkt. Hij werd Belgisch kampioen tijdrijden en zevende op het WK tijdrijden voor junioren.

Gibbe Staes werd dit jaar 5de in het eindklassement van de Keizer der Juniores, tweede in Les Boucles de l'Oise Juniors en ook tweede in de Vuelta al Besaya.