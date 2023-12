Tom Meeusen heeft 'schrik' van Wout van Aert: "Vroeger een van ons, maar nu"

Tom Meeusen zette vorig jaar na de cross in Essen onverwacht een punt achter zijn veldritcarrière. Maar komende zaterdag staat hij toch weer aan de start.

Vorig jaar eindigde Tom Meeusen achtste in Essen, terwijl hij vooraf voor een dichte ereplaats wilde gaan. Maar Meeusen had niet meer het gevoel dat hij het nog waard was om nog prof te zijn.

"Ik dacht te veel na over hoe de mensen over mij zouden denken, ik stelde mij gewoon te veel vragen. Nu denk ik helemaal anders. Ik probeer gewoon mijn best te doen. Voor mezelf, voor het project van Marc (Herremans, nvdr.)", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Dit jaar probeert Meeusen weer het beste van zichzelf te geven in Essen, zonder veel rekening te houden met de einduitslag. Of dat nu vijfde of vijftiende is. Maar winnen zal er wellicht niet inzitten.

Wout van Aert

Want zaterdag staat ook Wout van Aert aan de start in Essen. Meeusen kijkt er wel naar uit om nog eens met Van Aert aan de start te staan.

"Ik weet niet of ik hem nog durf aanspreken. Vroeger was hij er een van ons, nu heeft hij het niveau van het veldrijden al lang overstegen. Het is een eer om met hem aan de start te staan."