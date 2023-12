Trouwe ploegmakker weet het zeker: "Zij zullen de grootste winnaar zijn van transfer Roglic"

Primoz Roglic verlaat Jumbo-Visma, waar hij acht jaar ploegmaat was van Robert Gesink. Hij vindt het vertrek van de Sloveen niet verrassend.

Primoz Roglic (34) rijdt de komende drie jaar voor het Duitse BORA-hansgrohe met maar één doel: de Tour winnen. "Primoz heeft in het rondewerk vrijwel alles in zijn loopbaan gewonnen, behalve die ene grote prijs de Tour de France", zegt Gesink bij RIDE Magazine.

"Met zijn gedrevenheid is het eigenlijk logisch dat hij nog twee jaar alles op alles wil zetten om die hoofdprijs binnen te halen. Als ik de wielerliefhebber in mezelf laat spreken dan hoop ik eigenlijk dat hij slaagt in die opzet."

Neutrale fan wint

Toch blijft het vertrek van de Sloveen een aderlating voor Jumbo-Visma. Zeker omdat Roglic samen met Pogacar, Vingegaard en Evenepoel garant staat voor een podium of zege in rittenkoersen of een grote ronde.

Tegen Roglic koersen wordt dan ook speciaal voor Jumbo-Visma, maar voor spektakel zal het zeker zorgen, stelt Gesink nog. "Het gaat een interessante zomer worden. De neutrale wielerliefhebbers zullen de grootste winnaars van Roglic's transfer zijn."