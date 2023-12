📷 Concurrentie erbij? Ploeg van Thibau Nys haalt toptalent binnen

Lidl-Trek heeft het 17-jarige wonderkind Albert Withen Philipsen binnengehaald. Hij heeft een stevig palmares, met de wereldtitels en Europese titels.

Lidl-Trek kondigt de komst van supertalent Albert Withen Philipsen aan. Hij zal vanaf 2025 deel uitmaken van het World Tour-wegraceteam van het Amerikaanse team, dat het team de daaropvolgende vier seizoenen (tot en met 2028) zal vertegenwoordigen.

In augustus voegde Albert de titel van wereldkampioen bij de junioren toe aan zijn palmares en werd daarmee de jongste renner die dat deed. Vijf dagen later claimde hij ook de regenboogtrui in de mountainbikediscipline.

Naast twee wereldtitels pakte Albert twee keer goud op de Europese Kampioenschappen, dit keer koppelde hij een mountainbike-titel aan de individuele tijdrit op de weg. Albert's prachtige seizoen heeft hem bevestigd als het knapste jonge talent op de markt, vooral gezien zijn opmerkelijke crossdisciplinaire vaardigheden.

“In 2024 zal Albert op de weg blijven rijden met zijn huidige juniorenteam, Tscherning Cycling Academy, terwijl hij door Trek zal worden ondersteund in off-road disciplines”, klinkt het bij de ploeg. “Albert zal zich voor het eerst persoonlijk bij Lidl-Trek voegen tijdens de komende wintertrainingskampen en vanaf dat moment zal hij ondersteuning krijgen van het team en de vele experts van de sponsors. Vanaf 1 januari zal Albert racen en trainen op Trek-fietsen.”

"Voor mij was Lidl-Trek gewoon de beste match”, zegt Philipsen zelf op de website van de ploeg. “Mijn belangrijkste criterium bij het kiezen van mijn toekomstige ploeg, was om een ploeg te vinden die mij het beste kon helpen bij mijn ontwikkeling als renner. Ik kon vanaf het begin echt voelen hoe enthousiast en gepassioneerd de mensen in het team waren, terwijl ze er toch op gericht waren om het proces niet te overhaasten en niet te veel druk op mijn schouders te leggen.”