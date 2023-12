📷 Yves Lampaert ziet uniek moment met Soudal-QuickStep helemaal zitten

De renners zijn volop het nieuwe wielerseizoen aan het voorbereiden. Bij Soudal-QuickStep is dat niet anders.

De renners van Soudal-QuickStep zijn volgende week in Spanje te gast voor een gezamenlijke stage in de buurt van Calpe, waar Remco Evenepoel al een tijdje aan het trainen is.

Yves Lampaert liet op twitter zien dat hij de Spaanse zon opzoekt om zijn voorbereiding verder te zetten. Donderdag was hij nog op de wielerpiste in Gent aan de slag met Tim Merlier, Mauri Vansevenant, Pieter Serry en Jordi Warlop. “Onze laatste rondjes voor we naar Spanje reizen”, schreef Lampaert op X, het vroegere Twitter.

De stage in Spanje is best wel een uniek moment voor Soudal-QuickStep. Het zal immers de enige keer zijn dat de volledige ploeg samen traint. Het trainingskamp start maandag pas, maar dezer dagen komen de renners al op hun bestemming aan.

Met een maximumtemperatuur van om en bij de 20 graden is het voor de renners van Patrick Lefevere wel aangenaam toeven. Het is ook uitkijken naar het debuut van Dries Devenyns als ploegleider. Hij stopte vorig seizoen met koersen.