Essen voegt nog een grote naam toe naast Wout van Aert: "We wilden ons niet belachelijk maken"

Wout van Aert start zaterdag in de cross van Essen. Een moment waar velen naar uitkijken, want Wout van Aert rijdt er voor het eerst in het veld dit seizoen.

De organisatie van de cross in Essen deed een stevige inspanning om Wout van Aert als deelnemer te verwelkomen. Over welk bedrag het gaat, wil organisator Luc Van Thillo niet zeggen.

“Een kwestie van respect. De renners die hier aan de start staan, zijn op en top prof. Die verwachten van ons ook professionaliteit. Discretie hoort daarbij”, klinkt het in Het Laatste Nieuws.

De deelname van Wout van Aert is wel belangrijk, want de kalender was Essen niet goed gezind met een dag later de Wereldbekermanche in Val di Sole in Italië.

“Dat is geen cadeau. Dubbelen is dit weekend onmogelijk — niemand kan zaterdag hier rijden en zondag in Italië — dus zo mis je heel veel grote namen. Maar wij willen ons niet belachelijk maken en dus wilden we ook een topper op onze affiche.”

Van Thillo pakte uit met nog meer namen om volk naar Essen te lokken. Zo is streekrenner Tom Meeusen van de partij en werd ook Zdenek Stybar uitgenodigd, maar alle aandacht gaat ongetwijfeld naar Wout van Aert.

“Als je Van Aert aan de start wil, hoort daar wat geluk bij”, zegt Van Thillo nog. “Het moet in de eerste plaats passen in zijn agenda. Als zijn ploegstage dit weekend al was begonnen, hadden we geen kans gemaakt — simpel. We hebben eigenlijk 'hoerenchance'. Daarnaast moeten de renners je het ook willen gunnen.”