Landgenoot die geen ploeg vindt voor 2024 gaat vol voor nieuwe uitdaging

Ruben Apers is er niet in geslaagd een profploeg te vinden voor 2024. En dus gooit onze landgenoot het over een andere boeg.

Ruben Apers was de voorbije drie jaar aan de slag bij Flanders-Baloise als profrenner, maar zag zijn contract niet verlengd worden. De amper 25-jarige renner vond ook geen andere profploeg die hem onderdak wou bieden. En dus gooit Apers het over een andere boeg. Hij trok naar Australië en bereidt zich ervoor op een avontuur in Amerika. Zijn deelname aan het EK en BK gravel inspireerde hem om andere dingen te doen op de fiets. Toen al dacht hij na over een nieuwe uitdaging en uiteindelijk is het dat ook geworden. “Mezelf goed amuseren op de fiets, eigenlijk komt mijn avontuur daar op neer”, vertelt hij aan WielerFlits. “Een ploeg heb ik niet meer gevonden. Dus ga ik verder als privateer met gravelwedstrijden en criteriums in de Verenigde Staten”, laat Apers nog weten. Hij solliciteerde zelfs bij Bas Tietema om deel uit te maken van Tour de Tietema-Unibet, maar ook daar kreeg hij geen groen licht, zo voegde Apers er nog aan toe.