Mathieu van der Poel lacht smakelijk om uitspraak van Paul Herygers

Mathieu van der Poel keert over zo'n twee weken terug in het veld. Hij rijdt net als de voorbije jaren zo'n tiental crossen.

In tegenstelling tot Wout van Aert knipt Mathieu van der Poel niet in zijn veldritprogramma. De Nederlander rijdt dertien crossen en sluit af op het WK in Tabor. Om voor de zesde keer wereldkampioen te worden.

Maar Van der Poel liet ook al uitschijnen dat hij erover nadenkt om het veldrijden eens een winter te laten vallen. "Als de ploeg denkt dat ik een beter niveau kan halen zonder cross, dan is dat iets om over na te denken", zegt hij bij Sporza.

Maar Van der Poel heeft ook zijn beste wegseizoen ooit achter de rug, met een crosswinter. Daarom twijfelt hij ook niet om nog altijd naar België te komen voor een aantal crossen.

Voltijds veldrijder

Volgens Paul Herygers zou Van der Poel ooit wel weer voltijds veldrijder kunnen worden. De Nederlander moest er smakelijk om lachen. Maar hij ziet het niet meteen gebeuren.

"Ooit, misschien in de verre toekomst. Maar nu zit het zeker niet in mijn hoofd." In een verre toekomst misschien als hij aan uitbollen denkt, in combinatie met wat mountainbiken in de zomer. "Ik doe het nog altijd graag, maar het moet nut blijven hebben."