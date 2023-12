Michel Wuyts ziet Van der Poel spelletje spelen met Wout van Aert

Wout van Aert reed sterk in 2023, maar dat leverde nauwelijks overwinningen op. Mathieu van der Poel daarentegen pakte heel wat keren de bloemen.

Wout van Aert deed vorig seizoen heel vaak mee voor de hoofdprijs in aardig wat koersen, maar toch moest hij geregeld toezien hoe Mathieu van der Poel de overwinning pakte.

“Geen verhaal op de Poggio, kansloos op de Kruisberg, weggezet op Hill Street in Glasgow, lang daarvoor in de val van de tergend late sprintaanzet getrapt in Hoogerheide. Het mag gezegd: het troevenarsenaal van de Nederlander is groter”, vertelt Michel Wuyts aan Het Laatste Nieuws.

Het verschil is duidelijk voor de analist. “Van der Poel is verdomd koersslim, handelt venijniger en werkt succesvoller af. Van der Poel tegen Van Aert: na de piekmomenten van het voorbije seizoen stond het 4-1. Alleen de E3 Saxo Classic kantelde in Van Aerts voordeel.”

En de manier waarop de Nederlander het aanpakt is verdomd slim. “Van der Poel beheerst alle mentale spelletjes, Van Aert zet daar motorsterkte en gramschap tegenover. Mathieu houdt na de opbouw nog een paar puzzelstukken achter de hand, bij Wout moet de puzzel volledig gelegd zijn.”

Meer dan ooit wordt het een mentaal spel. “Van der Poel zet ook vaker in op psychologische oorlogsvoering: ‘Ik overweeg straks op Gent-Wevelgem te mikken.’ Dat is voorwaar Wouts regeer- en verdeelterrein. Er sluipen scherpe brokken Adrie in Mathieus discours.”