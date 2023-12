Nieuwe campagne bij Soudal-QuickStep: "Voor mensen die echt met vragen zitten"

Soudal-QuickStep zet volop in op mentale gezondheid. Niet alleen voor de renners, maar ook voor de supporters die het moeilijk hebben.

In de campagne ‘Part of the Pack’ geeft Soudal-QuickStep concrete tips aan mensen om zorg te dragen voor jezelf, want heel veel mensen zijn volgens mental coach Michael Verschaeve op zoek naar hulp, maar vinden het niet.

“Soudal-QuickStep is een team met veel supporters. Daar zullen ook mensen bij zitten die struggelen”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad. “We maken onze rol als ploeg ook niet te groot. 'Part of the Pack' werkt samen met Tele-Onthaal als partner, waar mensen die echt met vragen zitten terechtkunnen. Als ploeg geven we alleen tips.”

Vaak denken mensen dat ze geen hulp nodig hebben, bij renners is dat ook zo. “Toen ik net begon bij de ploeg was er één iemand die zei dat het voor hem niet nodig was. Wat ik ook respecteerde. Achteraf is die toch nog langsgekomen en om eerlijk te zijn: dat deed me wel plezier.”

De rol van Verschaeve binnen de ploeg is heel duidelijk en het is zeker geen modegril. “Een mentale coach is echt niks van deze tijd. Vroeger was het mentale net zo belangrijk als nu. Je kan het hebben over sneeuwvlokjes en een pampermaatschappij, maar dat is naast de kwestie.”

“Mentale gezondheid is altijd essentieel geweest. Met sportpsycholoog of zonder: elke renner die ooit een grote ronde heeft gewonnen, heeft dat gedaan omdat het ook juist zat in zijn hoofd”, besluit Verschaeve.