Patrick Lefevere weet wat de mensen zullen zeggen op zijn begrafenis

Patrick Lefevere is al sinds jaar en dag verbonden aan Soudal-QuickStep. Met zijn 68 lentes wordt het stilaan tijd om afscheid te nemen.

Patrick Lefevere heeft heel wat watertjes doorzwommen in het wielerwereldje. Een fusie met Jumbo Visma leek het einde van zijn carrière in de spotlights te worden, maar die deal ging uiteindelijk niet door.

En dus moet Lefevere nog eventjes verder. Ondertussen kreeg hij ook een rechterhand bij zich, die binnen afzienbare tijd misschien zijn opvolger moet worden. Lefevere kan niet voor eeuwig de ploeg blijven leiden.

In een interview met De Tijd had de grote baas van Soudal-QuickStep het over wat hij allemaal aan de wielerwereld zal nalaten als hij er niet meer in. Lefevere sprak ook over wat de mensen zullen zeggen op zijn begrafenis.

‘‘’In de grond was hij zo slecht nog niet’”, lacht Lefevere. “Ik heb niet de pretentie te denken dat de wereld lang van me zal wakker liggen. Of er mensen op mijn graf zullen dansen? Ongetwijfeld. Ze doen maar, ik gun het hen.”

“Hoewel ik altijd geprobeerd heb correct te zijn, ben ik ook behoorlijk direct in mijn communicatie. Er zijn vast en zeker mensen met lange tenen die ik geschoffeerd heb”, aldus Patrick Lefevere nog.