Voor niks nodig, maar toch doet hij het: Waarom Van der Poel blijft veldrijden

Mathieu van der Poel is van veel markten thuis in het wielrennen. Ook het veldrijden blijft hij elk jaar volhouden.

Dat Mathieu van der Poel in het veldrijden weer aan de slag gaat is voor alles en iedereen heel erg normaal, maar bij de Nederlander kriebelt het niet echt om weer te starten.

Op 22 december is het weer zover en duikt hij samen met Wout van Aert en Tom Pidcock het veld in. Daarvoor moet hij wel de trainingen in Spanje laten.

Van der Poel crosst echter met een heel erg duidelijk doel, zo laat hij weten aan Sporza. Hij wil namelijk het recordaantal wereldtitel verbreken. Dat staat momenteel op zeven stuks en is in handen van onze landgenoot Eric De Vlaeminck.

“Het is een van de redenen waarom ik blijf crossen”, vertelt hij aan Sporza. “Voor de rest heb ik niet veel doelen in het veld. Dat record is een grote uitdaging, maar gewoon wereldkampioen worden ook.”

Dit jaar zou het wel eens heel gemakkelijk kunnen gaan voor de Nederlander om de regenboogtrui te pakken. Wout van Aert en Tom Pidcock komen normaal niet aan de start van het wereldkampioenschap in Tabor.