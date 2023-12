Wout van Aert legt uit waarom hij niet meedoet aan De Slimste Mens

Aardig wat sporters namen al deel aan De Slimste Mens. Maar presentator Erik Van Looy krijgt ook geregeld een njet te horen als hij mensen vraagt deel te nemen.

Erik Van Looy verzet elk jaar hemel en aarde om bekende koppen in De Slimste Mens te krijgen. Dat deed hij ook al met Wout van Aert, maar onze landgenoot heeft tot nu toe niet toegehapt om deel te nemen aan de quiz.

Wout van Aert was vorige week te gast bij de podcast De Rode Lantaarn en daar vertelde hij dat Erik van Looy hem al twee keer een berichtje stuurde met de vraag om mee te doen aan de populaire televisiequiz.

“Maar ik ga ervan uit dat ik dan meteen tien afleveringen in de show zal zitten”, lacht Wout van Aert zijn tanden bloot in de podcast. “Dat is natuurlijk iets te veel met mijn trainingsschema en daarom haak ik dan ook af.”

Al heeft het daar eigenlijk niets mee te maken, zo moet Van Aert toegeven. “Nee nee, dat is gewoon wat te ver uit mijn comfortzone! Al zou ik het wel spannend vinden”, besluit de renner van Jumbo Visma.

Van Looy zal dus nog eventjes moeten wachten op een deelname van Wout van Aert aan de Slimste Mens.