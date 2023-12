"Zijn niveau zal lager liggen": veel aandacht voor het debuut van Wout van Aert, geschiedenis leert veel

Wout van Aert maakt zaterdag zijn rentree in het veld. Zijn nieuwe coach Mathieu Heijboer gaf al aan dat het niveau van Wout lager zal zijn. Maar toch blijft het uitkijken naar wat de renner van Jumbo-Visma in zijn eerste race kan.

De Exact Cross in Essen is de eerste cross waar Wout van Aert dit jaar zal rijden. En daar moet hij een aantal renners niet vrezen. Onder meer Ronhaar en Van der Haar zijn op stage in Spanje, ook Thibau Nys ontbreekt.

Met Iserbyt, Sweeck, Mason, Vanthourenhout en Nieuwenhuis zijn er bovendien heel wat renners die kiezen voor de race op zondag in het Italiaanse Val di Sole voor de Wereldbeker. En dus lijken er meteen kansen te liggen voor WvA.

Veel concurrenten afwezig in Essen

Er zijn natuurlijk nog wel wat tegenstanders (denk aan Loockx, Soete, Meeusen en Adams), maar een overwinning in zijn debuutcross lijkt misschien wel mogelijk - zelfs als de Belgische topper nog niet honderd procent zou zijn.

© photonews

Sinds 2019 combineert Wout van Aert de cross met een volwaardig wegprogramma en komt hij later in het veld. En in de vorige vier jaargangen kon WvA toch drie keer het podium halen bij zijn debuutcross - want wat goed is, komt snel. En wordt ook snel beter.

In 2019 werd hij vijfde in Loenhout eind december, maar toen had hij maandenlang moeten revalideren na zijn val in de tijdrit in de Ronde van Frankrijk. En dus moeten we eigenlijk vooral naar de drie andere jaren kijken.

Nieuwe debuutoverwinning voor Wout van Aert is zeker mogelijk

In 2020 werd Wout van Aert derde in Kortrijk bij zijn debuut, na Iserbyt en Van der Haar. Een jaartje later won hij bij zijn debuut meteen in Boom, vorig jaar werd hij begin december tweede na Mathieu van der Poel in Antwerpen.

De grootste concurrenten zijn er echter niet bij in 2023, dus moet Wout van Aert in staat geacht worden een nieuwe debuutoverwinning aan zijn conto toe te voegen. En daarna nog twee weken trainen om alles klaar te zetten, al is het voorjaar en de Giro belangrijker dan ooit.