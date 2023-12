📷 Lotte Kopecky en ploegmaats vieren topjaar met opvallende uitstap

Lotte Kopecky en haar ploeg SD Worx zijn op een wel heel speciale teambuilding geweest. In het Italiaanse Livigno trokken de rensters hun skilatten aan.

SD Worx domineerde opnieuw het vrouwenwielrennen dit jaar. Met maar liefst 61 overwinningen deed het beter dan nummer twee Movistar (20) en nummer drie FDJ-SUEZ (19) samen.

Dat heeft de ploeg vooral te danken aan Demi Vollering en Lotte Kopecky. In de Strade Bianche was er nog even discussie tussen de twee, maar nadien verdeelden ze wel mooi alles onder elkaar.

Vollering won onder meer de Strade Bianche, Dwars door Vlaanderen, de Amstel Gold Race, Luik-Bastenaken-Luik en de Tour de France Femmes. Kopecky was de beste in de Ronde van Vlaanderen en het WK op de weg.

Op de latten

SD Worx bracht de hele ploeg nog eens samen met een teambuilding op de skilatten. Op hun sociale media delen Kopecky en haar ploegmaats geregeld enkele foto's.

Daarna zal Kopecky wellicht weer beginnen trainen, want van 10 tot 14 januari rijdt ze het EK baanwielrennen in Apeldoorn. De Omloop Het Nieuwsblad (24 februari) wordt wellicht haar eerste wegkoers.