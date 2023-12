Dankzij lobbywerk van Bart Wellens: één renner rijdt wel de onmogelijke dubbel

Heel wat renners kiezen er dit weekend voor om slechts één cross te rijden of zelfs het hele weekend over te slaan. Maar Thijs Aerts waagt toch de dubbel.

Om 15u gaat de cross in Essen van start, zondag om 14u40 springen de lichten op groen voor de Wereldbeker in het Italiaanse Val di Sole. Thijs Aerts gaat die dubbel toch proberen te wagen. Een tocht van 1100 kilometer.

En dat is ook deels de schuld van ploegleider Bart Wellens. Door het afhaken van veel Belgen door een stage vroeg hij bondscoach Vanthourenhout of zijn renners Thijs Aerts en Arne Baers konden rijden in Val di Sole.

Stevige reis voor de boeg

De twee Belgen kregen groen licht. Aerts hoopt op een resultaat en zo ook een selectie voor Namen (17/12) af te dwingen. Maar eerst rijdt hij zaterdag nog in Essen. "Ik heb een contract met de organisatoren, ik krijg er startgeld", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Om 21u10 neemt Aerts dan een vlucht van Charleroi naar Bergamo, waar hij ook zal overnachten. 's Ochtends maakt hij dan de verplaatsing naar Val di Sole. Een rit van minstens twee uur over de Passo Tonale.

Ploegleider Bart Wellens zal de rit zelf maken en Aerts informeren of het wel doenbaar is. "Als die route niet haalbaar is, dan moeten we rondrijden via Verona." Maar dat is een rit van 250 kilometer. Aerts zal dus veel moeite moeten doen om in Val di Sole te geraken.