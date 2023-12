De man die Wout van Aert publiekelijk verdedigt onderstreept het nog eens: "Dat mocht gezegd worden, hé"

Een bekend beeld: Wout van Aert op het hoogste schavotje. Dat de man die hem zo verdedigd heeft ook op het podium stond, was eveneens wel een leuk gegeven.

Jens Adams was 'the best of the rest' in Essen: de tweede plaats was voor hem weggelegd. Over de overwinning maakte de 31-jarige Belg zich geen illusies. "Wout is veel beter, dat was na een paar ronden al te merken. In de eerste ronden had ik eerlijk gezegd nog wel een beetje overschot, omdat ik wist dat Wout nog ging versnellen."

Dat ogenblik moest onvermijdelijk nog volgen. "Het moment dat hij versnelde, dat kwam er aan een loopstrook. Die strook lag mij niet zo goed. Dan had ik wel snel door dat ik hem niet zou kunnen volgen en heb ik mijn eigen ding gedaan."

ADAMS & CO BIEDEN WEERWERK AAN VAN AERT

In elk geval hebben Adams, Aerts en Loockx in het wedstrijdbegin toch nog wel enig weerwerk geboden. Tot dat Van Aert helemaal onder stoom kwam uiteraard. "Op zich is het wel goed dat dat pas na vier ronden gebeurde", vindt Adams. Die laatste had onlangs overigens nog wat nieuws gemaakt.

Het ging in een podcast over het beloften-BK van 2014, waarin Van Aert gediskwalificeerd werd na een valse start. Adams beweerde dat dat Van Aert zijn fout niet was. Volgde er in Essen een bedanking? "Ja, hij had er aan de start iets van gezegd. Je mag vertellen hoe het gebeurd is, hé. Inderdaad: dat mocht gezegd worden."