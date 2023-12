Ex-wereldkampioen heeft duidelijke mening over startgeld Van Aert en Van der Poel

Wout van Aert keert in Essen terug in het veld, over zo'n twee weken in Mol is ook Mathieu van der Poel terug. En dan gaat het ook opnieuw over hun startgeld.

Volgens Het Nieuwsblad zouden Wout van Aert en Mathieu van der Poel zo'n 15.000 tot 20.000 euro per cross mogen bijschrijven op hun rekening. Enkel wat het startgeld betreft dan. Voor Tom Pidcock zou dat zo'n 10.000 euro zijn, voor Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout rond de 5.000 euro. Thibau Nys is op dit moment nog relatief goedkoop met 2.500 euro startgeld. Van der Poel en Van Aert krijgen dus een flink pak meer dan de rest, maar dat is volgens ex-crosser Erwin Vervecken, werkzaam bij organisator Golazo, niet onlogisch. Meer volk Vervecken neemt het voorbeeld van Essen, dat een inspanning moest doen, maar Van Aert wel aan de start krijgt. "Dat gaat uiteraard extra volk op de been brengen", zegt Vervecken. Die 15.000 tot 20.000 euro is dus te verantwoorden, volgens Vervecken. "Als je én Van Aert én Van der Poel hebt, is dat natuurlijk duur. Maar als je Van Aert en Van der Poel niet hebt, heb je ook niet zoveel publiek. Dan heb je veel, veel minder volk."