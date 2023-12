Modderploeteren in Essen: "Een Belgische wint een tv-cross, dat is dan de kop van het artikel"

In Essen stond op zaterdagnamiddag de Exact Cross rond Robotland op het programma. Op een heel zwaar parcours werd dat een episch duel bij de vrouwen. En zo kregen we een dikke veertig minuten een leuke cross.

Geen van Empel, geen Brand, geen Pieterse, geen Betsema, geen Alvarado, geen Worst, geen Cant, geen van Anrooij, geen Vos, geen Backstedt, geen Casasola, ... Wie op zoek was naar de absolute top, die kwam bedrogen uit.

Maar de cross was er zeker niet minder mooi om, integendeel misschien wel. Op een loodzwaar modderparcous met hele diepe plassen werd het een absoluut gevecht dat beklijfde van de eerste tot de laatste van vier ronden.

Norbert-Riberolle de sterkste in de modder van Essen

Al vrij snel konden vier rensters zich afscheiden van de rest. Julia Kopecky (geen familie van) en Laura Verdonschot moesten in de tweede ronde passen, waardoor het een tweestrijd werd tussen Aniek van Alphen en Marion Norbert-Riberolle.

In de voorlaatste ronde was het van Alphen - de winnares van vorig jaar - die de forcing voerde, maar de Belgische kwam terug en ging er in de laatste ronde op en over. Na een beklijvende race werd het zo dus een Belgische overwinning, met Verdonschot op een derde plaats uiteindelijk nog. "Een Belgische wint een tv-cross, dat valt echt niet zo vaak voor. Dat is dan de kop van het artikel bij wijze van spreken", kirde ook Ruben Van Gucht het uit bij Sporza toen Norbert-Riberolle over de meet kwam.