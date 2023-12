Pijnlijk: Lotto-Dstny ziet belangrijk figuur na twee jaar opstappen

Lotto-Dstny nam twee jaar geleden Yana Seel over van Astana. De Managing Director bij de ploeg uit Kazachstan werd Chief Business Officer bij de Belgische formatie. Na twee jaar is het nu wel einde verhaal.

De 39-jarige Yana Seel koos na drie jaar bij Astana voor een uitdaging bij Lotto-Dstny - toen nog Soudal. Ze kwam binnen op vraag van John Lelangue, die ondertussen al even weg is bij de Belgische formatie.

Seel stond als Chief Business Officer in voor de communicatiestrategie, het praten met sponsors en alles wat met financiën te maken had. Nu kiest ze voor een nieuwe uitdaging en dus moet Lotto-Dstny op zoek naar een nieuwe managementsfunctie.

"Ik wil iedereen bedanken. Na twee mooie jaren is het tijd om afscheid te nemen", aldus Seel zelf in een reactie via de sociale media. Seel is trots op het werk dat geleverd werd door het team en wil iedereen bedanken.