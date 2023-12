📷 Victor Campenaerts pakt uit met een opvallende nieuwe look

Veel renners pakten tijdens de winter uit met een nieuw kapsel. Ook Victor Campenaerts doet mee aan de trend, maar wel met een special kapsel.

Victor Campenaerts kende in 2023 een seizoen met twee gezichten. In het voorjaar viel hij uit met een breukje in zijn ruggenwervel, waardoor hij zo'n drie maanden niet kon koersen. Maar vanaf juni liep het als een trein.

Campenaerts greep net naast de bergtrui in de Dauphiné, maar werd in de Tour beloond met de Superstrijdlust na zijn vele aanvallen. Campenaerts schreef ook de Tour of Leuven en de tijdrit in de Ronde van Luxemburg.

Vleesklak

Ondertussen is Campenaerts zich alweer aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen en dat doet hij met een nieuw kapsel. En dat is vooral een eerbetoon aan de Nederlandse tijdrijder Jos van Emden, een ex-ploegmaat.

"Er is geen betere manier om de geweldige carrière van Jos van Emden te eren dan met een ‘vleesklak'". Campenaerts deelde ook nog een foto van zijn nieuwe 'tijdritfiets'.