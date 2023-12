Enkel Van Aert, Van der Poel en Wellens deden het al eerder: Nieuwenhuis voegt zich bij select groepje

Joris Nieuwenhuis won al voor de derde keer een cross van een klassement dit seizoen. En dat deed de Nederlander op indrukwekkende wijze.

Joris Nieuwenhuis koos er vorig jaar voor om de weg links te laten liggen en opnieuw vol voor het veldrijden te kiezen. En dit seizoen komt de Nederlander helemaal boven water te komen, met enkele zeges.

In Merksplas won de Nederlander voor de eerste keer dit seizoen, met anderhalve minuut voorsprong op Eli Iserbyt. Twee weken later was het opnieuw prijs in Boom, dit keer met een kleine voorsprong op Cameron Mason.

Zondag in Val di Sole was het voor de eerste keer prijs in de Wereldbeker voor Nieuwenhuis. Opnieuw met veel voorsprong. Vandeputte eindigde tweede op 1'01", Wyseure werd derde op 1'33".

Van der Poel, Van Aert en Wellens

En daarmee voegde Nieuwenhuis zich bij een select groepje. Want sinds 2000 wonnen maar drie renners twee keer een klassementscross met meer dan een minuut voorsprong: Van Aert, Van der Poel en Wellens. Daar hoort Nieuwenhuis dus nu bij.