Kloppen pesterijen tegen Uijtdebroeks dan toch? Ex-ploegleider doet onthutsende getuigenis

De soap rond de transfer van Cian Uijtdebroeks naar Jumbo Visma blijft voor beroering zorgen. Steeds meer details lekken uit.

Vandaag raakte bekend dat Cian Uijtdebroeks wellicht toch om dwingende redenen vertrekt bij zijn ploeg, omdat hij er gepest zou worden. Dat liet Thijs Zonneveld alvast weten in zijn podcast ‘In Het Wiel’.

Bij BORA-hansgrohe ontkennen ze de beschuldigingen met klem, maar ex-ploegleider Jean-Pierre Heynderickx die ook met Cian Uijtdebroeks werkte bij de Duitse wielerploeg brengt in Het Laatste Nieuws toch een onthutsende getuigenis.

“Ik viel van mijn stoel toen ik hoorde, was totaal verrast”, klinkt het. “Hier ben ik behoorlijk ‘ambetant’ van. Áls het klopt, dan is het achter mijn rug gebeurd en voel ik me gepakt. Ik zou het bijzonder laag vinden. Dan laat ik dit niet zomaar passeren en wil ik absoluut weten wie dat groepje heeft opgericht, welke renners en collega’s-personeelsleden er deel van uitmaakten en wat er allemaal is gezegd en geschreven. Eigenlijk hoop ik uit de grond van mijn hart dat het niet waar is.”

Uijtdebroeks was hoe dan ook een buitenbeentje, zo moet ook Heynderickx toegeven. En dat komt duidelijk als een nerd over, zo moet hij wel toegeven. “Mogelijk. In een groep van dertig man wordt er ook al eens gelachen en gezwanst met en over elkaar. Maar dat geeft je nog niet het recht om iemand te pesten of af te maken.”