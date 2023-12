Niels Albert doet twee opmerkelijke vaststellingen in het veldrijden

Afgelopen weekend werd er gecrosst in Essen en Val di Sole. Niels Albert maakt de rekening op van die twee crossen.

Zaterdag waren er bitter weinig crossers aanwezig in Essen, omdat de combinatie met de Wereldbekermanche in Val di Sole haast onmogelijk was.

Wout van Aert was echter wel van de partij. “Dat het zaterdag in Essen een makkie was voor Wout van Aert”, heeft Niels Albert onthouden van het voorbije weekend.

“Zo zie je maar dat hij een atleet is van een ander niveau. En zeker van een veel hoger niveau dan de tegenstand die zaterdag nog in de weide van Essen rond reed. Jens Adams heeft Wout van Aert de voorbije zeven, acht jaar niet meer geklopt. Waarom zou dat in Essen dan gebeuren?”

Albert deed ook een opvallende vaststelling over de Wereldbekercross van zondag in Italië. “Zondag in Val di Sole was het zoeken naar publiek langs het parcours. Ik begrijp dat dat toch geen probleem is. De plaatselijke dienst voor toerisme pompt heel veel geld in de organisatie en zou zelfs plannen hebben om het wereldkampioenschap naar Val di Sole te halen. Een officiële kandidatuur zou niet lang meer op zich laten wachten.”