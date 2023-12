Patrick Lefevere vindt één iets heel erg vreemd aan zaak Cian Uijtdebroeks

Jumbo Visma kondigde de komst aan van Cian Uijtdebroeks. Nochtans heeft hij nog een contract voor een jaar bij BORA-hansgrohe.

Cian Uijtdebroeks werd al een tijdje gelinkt aan een vertrek bij BORA-hansgrohe, ook al heeft hij nog een contract voor een jaar.

Volgens het management van onze landgenoot is alles ingediend bij de UCI om de overstap te regelen. Jumbo Visma kondigde de komst van Uijtdebroeks al aan, maar BORA-hansgrohe kon daar hoegenaamd niet mee lachen en wil dat hij zijn contract uitdoet.

Een overstap is immers enkel mogelijk als de drie partijen akkoord gaan en volgens de Duitse ploeg is dat helemaal niet het geval.

“Ik moet er geen tekening bij maken”, zegt Patrick Lefevere aan Het Nieuwsblad. “Heel vaak zijn het de managers die mekaar de das proberen om doen en renners bij andere teams gaan aanprijzen en dan op hen gaan inpraten tot ze toehappen. Er zitten een paar specialisten bij.”

Toch heeft Lefevere weinig begrip voor zijn collega van BORA-hansgrohe. Er is zelfs één iets heel erg vreemd te noemen aan het hele dossier en daar kijkt Lefevere toch van op.

“Al blijf ik erbij dat Ralph Denk ook niet altijd even correct is. Waar ik dan weer wel van opkijk, is dat alles met Roglic wel keurig is afgehandeld en nu met Uijtdebroeks niet, maar ik ken natuurlijk de details niet en dus ga ik me ook niet aan uitspraken wagen over het waarom.”